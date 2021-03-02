Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısıtlamalar hakkında yaptığı açıklamanın ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti, merakla beklenen yerinde karar dönemi kararları Kabine Toplantısı sonrası açıklandı. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6 - 7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, riskin düşük olduğu illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesi gündeme geldi. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6 - 7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli normalleşmenin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

HAFTA SONU KISITLAMASI KALKAN İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şırnak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK İLLER

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi her gün saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.

ALINAN YENİ KARARLAR

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir. Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.