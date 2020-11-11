Bu hafta sonu 14-15 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul’da hafta sonu yasak var mı?

Bu hafta sonu İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgının artması sonrası peş peşe alınan tedbir kararlarına Sağlık Bakanı’nın uyarıları eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ardı ardına koronavirüs uyarısı yapması en yüksek vaka sayısına sahip İstanbul’da sokağa çıkma yasağı iddialarını arttırdı. Vatandaşlar arama motorlarına yönelerek ‘’İstanbul’da hafta sonu yasak var mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul’da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden peş peşe uyarıda bulundu. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilen illerin sayısı Ankara ve İstanbul'la beraber 17'ye yükselince akıllara sokağa çıkma yasağı mı geliyor sorusunu getirdi. Özellikle Büyükşehirlerde günlük vaka sayısının artması en çok vaka sayısına sahip olduğu bilen İstanbulluların merak etmesine sebep oldu. Peki, İstanbul’da hafta sonu yasak var mı? Bu hafta sonu 14-15 Kasım sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SAĞLIK BAKAN PEŞ PEŞE UYARIDA BULUNDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önce "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde COVID-19 hastası olacak" mesajını paylaştı. Koca kısa bir süre sonra da "Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" paylaşımı yaptı. Koca'nın bugünkü üçüncü paylaşımı ise şu uyarıyla yeni yasakların sinyalini verdi:

"SALGINDA HAYAT ZOR. İşyerleri, ulaşım, pazar yerleri, günlük hayat, ileride bir gün salgın olacağı düşünülerek planlanmadı. Mücadeleyi tüm zorluklara rağmen vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak. Kurallarla kayıpları en aza indirelim."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaşımında da "SİZDEN, SADECE, ELİNİZDEN GELENİ YAPMANIZI İSTİYORUM. Daha fazlasını değil. Kendinizi maskeyle korumaya alın. Mesafe kuralına uyabilmek için çaba gösterin. Virüs, burun yoluyla daha kolay bulaşıyor. Maske koruma sağlayacak şekilde takılırsa risk çok azalır." Uyarısında bulundu.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI VAR?

Soğuk havanın etkisinin artması, dışarıya çıkan vatandaşların kapalı mekanları tercih etmesine neden oldu. Kapalı mekanlardaki kalabalıklar ve ev ziyaretlerin de artması koronavirüs vakalarındaki artışa neden oldu. İddialar 14-15 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönünde olsa da hükümet kanadından bu konuda yapılmış bir açıklama olmasının dışında ima edilen bir uyarı da yok.

65 ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN YERLER

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 17 şehirde 65 yaş üstü vatandaşalar sokağa çıkma yasağı getirildi. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Erzincan, Bartın, Gaziantep, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Erzurum, Bolu, Çankırı, Bilecik, Denizli ve Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne belli saatler dışında sokağa çıkmak yasak.