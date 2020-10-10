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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?

10 Ekim 2020 Cumartesi - 8:36 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 8:40

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,81, altının gram satış fiyatı yüzde 3,16, dolar/TL yüzde 1,69, euro/TL yüzde 2,51 değer kazandı.


BIST 100 endeksi, en düşük 1.143,33, en yüksek 1.170,48 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,81 artarak 1.165,70 puandan tamamladı.
 
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazanımla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,11 artışla 3.245,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 769,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 793,00 liraya çıktı.
 
Bu hafta ABD doları yüzde 1,69 değer kazanarak 7,8890 liraya, euro da yüzde 2,51 artarak 9,3170 liraya yükseldi.
 

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