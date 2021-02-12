Bu hafta 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak? 4 gün sokağa çıkma yasağı mı var?

Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? Meteoroloji uzmanı İstanbul'da Pazar gününden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına ilişkin 4 günlük sokağa çıkma yasağı önerisi geldi. İşte detaylar...

Meteoroloji uzmanından çok kritik bir uyarı geldi. Uzman isim yaptığı açıklamasında sokağa çıkma yasağının 4 güne çıkartılması gerektiğini ifade etti. Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamasında özellikle bazı bölgelerimizde beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Pazartesi ve Salı günlerinin de sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamanın ardından bu hafta sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak? soruları arttı. İşte detaylar…

PAZAR GÜNÜ YOĞUN BİR KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul için son günlerde uzmanlardan uyarılar peş peşe eldi. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasına ek olarak İstanbul’da aniden hava sıcaklıkları düştü. Aynı zamanda Pazar gününden itibaren çok ciddi bir kar yağışı bekleniyor.

KAR YAĞIŞININ 1 METREYİ BULACAĞI BELİRTİLDİ

Özellikle Avrupa, Kanada ve Almanya’daki yağış verilerinin dikkat alınarak, kar kalınlığının 1 metreyi bulabileceği ifade edildi. İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji uyarılarını peş peşe sıralarken, yoğun kar yağışının 1987 yılındaki kış dönemine benzetilebileceği de söylendi.

6 gün boyunca İstanbul’da yağması beklenen kar yağışının hayatı felç edeceği söyleniyor. Bu sebeple Meteoroloji uzmanı, İstanbullular için sokağa çıkma kısıtlamasının 4 güne çıkartılması gerektiğini ifade etti. Ancak bu konuda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış bir genelge henüz çıkarılmadı.

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ DE KORONAVİRÜS KARANTİNASI YAPILMALI

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen Pazar gününden itibaren yağması beklenen kar yağışına ilişkin “Çarşamba günü bizim üzerimizdeki sistemden kopuyor. Buna CUT-OFF diyoruz. Böyle olunca çarşambadan sonra sistemin beslenmesi duruyor. Yoğun kar yağışı İstanbul’un Ömerli, Darlık gibi yüksek yerlerinde daha fazla tutar. İstanbul’un içerisinde 5-10 santim olacaksa, bu yüksek yerlerde 1 metreyi bulabilir. O zaman bu kar yavaş yavaş eriyeceği için barajlara büyük etkisi olacaktır. Pazartesi-salı günü de bence koronavirüs karantinası yapılmalı”