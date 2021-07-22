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Bu hafta 4 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA)  |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 12:55 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 12:55

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.


Yılda bir kez gerçekleştirilen arınma gününün, bir grup tarafından 1  günle sınırlı kalmayıp aralıksız bir sürece dönüştürülmek istenmesiyle gelişen  olayları anlatan "Arınma Gecesi: Sonsuza Dek", yarın sinemaseverlerle buluşuyor.
 
Yönetmenliğini Everardo Gout'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında  Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Leven Rambin ve Cassidy Freeman  bulunuyor.
 
Gerilim, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmin senaryosunu James  DeMonaco yazarken görüntü yönetmenliğini ise Luis David Sansans yaptı.
 
"Lanetli Anlaşma"
Atakan Şatıroğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu Alp Taş, Aslı Şimşek,  Fırat Kaya ile Çisem Yurtseven'in rol aldığı yerli yapım "Lanetli Anlaşma", yarın  izleyiciyle buluşacak.
 
Senaryosu Şatıroğlu ve Berkay Berkman tarafından kaleme alınan yapım,  korku ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.
 
Film, ruhlarla dolu bir villanın miras kaldığı iki kardeşin burada  yaşadıklarını konu ediniyor.
 
"Gezginler"
Başrolünde Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin  Farrell ve Archie Madekwe'nin yer aldığı "Gezginler", bilim-kurgu ve gerilim  meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
 
Neil Burger'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, özel bir görev için  uzaya gönderilen bir grup genç astronotun hikayesini anlatıyor.
 
"Plaza"
Anıl Gelberi'nin yazıp yönettiği "Plaza" filmi, atıl olarak duran bir  plazada güvenlik görevlisi olarak çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.
 
Dram türündeki filmde Onur Berk Arslanoğlu'na Deniz Altan ve Adnan  Devran eşlik ediyor.

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