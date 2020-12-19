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Bu görüntüler Türkiye'den! Hepsi paramparça oldu

Bu görüntüler Türkiye'den! Hepsi paramparça oldu Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 12'ye düşmesi Çıldır Gölü’nün yüzeyinin buz tutmasına neden oldu.
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