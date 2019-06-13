Bu görüntü tedirgin etti!

“HEM SU KALİTESİ HEM DE BİYOÇEŞİTLİLİK BAKIMINDAN GÖL BİTMİŞ DURUMDA"

Kontrolsüzce atıkların göle verildiğine şahit olduklarını belirten Albay, “Bunları artık durdurmak lazım. İstanbul’un ortasında bir bomba diyorum ben bunlara. Bu su 4. sınıf kalitede bir su. İstanbul’un ortasında böyle bir suyu tutmak, restore etmemek risk. Bizim yaptığımız bir çalışmaya göre, bundan sonra başka atık gelmese bile 30 yıl süresince bu gölü besleyecek miktarda dipte azot fosfor var. Bunu iyileştirmek lazım. İstanbul’un ortasında böyle bir su kütlesi bize hakikaten yakışmıyor. Halk sağlığı açısından her yıl tehdit oluşturuyor. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Kentin ortasında bir göl burası. Başka bir yerde olsa herhalde bu golün etrafında çok güzel şeyler olur ama biz buna bakamıyoruz. Hem su kalitesi hem de etraftaki biyoçeşitlilik bakımından göl bitmiş durumda. Bakın bitmek üzere demiyorum. Göl bitmiş durumda. Bu gördüğünüz balıklar da kirli suya dayanıklı türler olduğu için biraz daha tahammül etmeye çalışıyor onları bile öldürüyoruz" ifadelerini kullandı.

“UÇAN KUŞLAR VE YÜZEN BALIKLAR GÖRMEK İSTİYORUZ"

Küçükçekmece Gölü’nün ayrıca kuşların göç duraklarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Meriç Albay, “Burası kuş göçü olan bir yer. Kuşlar burada konaklıyor ve ürüyor. Onları da mahvediyoruz. Su kalitesi bozulunca ekosistem çökmüş oluyor. Oysa ki uçan kuşlar ve yüzen balıkları görmek istiyoruz. Bunu yapmak lazım. Bu da çok zor değil. Bir restorasyon çalışması ile golü 5 - 10 yıl içinde eski haline döndürebiliriz. Gölde maalesef balıkçılık yapıldığını da görüyoruz. Bunu mutlaka tarım il müdürlüğü önlem alıp balıkçılığı durdurması lazım. Hatta gölün detaylı bir şekilde inceleyip gerekirse yıl boyunca balıkçılığa yasaklamak lazım. Çünkü su kalitesi açısından sıkıntılı bir göl ve balıkçılık bakımından da gerçekten izlenmesi gerekiyor" dedi.

“BALIK ÖLÜMLERİNE KİMSE ENGEL OLAMIYOR"

Semt sakinleri de balık ölümleri nedeniyle tedirgin... Aynur Konakçı, “Gölün kirliliğinden her zaman her sene büyük balık ölümleri oluyor. Genelde temizlikleri yapılıyor ama yine de bu balık ölümlerine kimse engel olamıyor. Herkes üzülüyor, ben daha çok üzülüyorum. Eski hali daha güzeldi, her şey çok güzeldi. Şu anda daha ağırlık veriliyor temizliğine. Ben değil herkes rahatsız balık ölümlerinden. Ne de olsa o da bir can taşıyor" diye konuştu.

“YETKİLİLERDEN RİCA EDİYORUZ. ŞU İŞE BİR ÇARE BULSUNLAR"