01 Aralık 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.325 3.25 EURO 9,4460 1.18
USD 7,8370 0.14 ALTIN 457,820 2.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bu fotoğraflar başına bela açtı! Ülkeyi şaşkına çeviren olay...

01 Aralık 2020 Salı - 21:45 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 21:45

Mısır'da yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı müstehcen olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.


Mısır'da polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı müstehcen olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.
 
 
Mısırda polis, Zoser Piramidi önünde Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçıyı gözaltına aldı. Gözaltı sebebinin ise modelin şort ve omuzları açık bir elbise giymesi olduğu ifade edildi.
 
 
 
Yerel medya, Mısır polisinin olaya dair inceleme başlattığını ve fotoğrafçının arkeolojik alana girmesine izin vermekten sorumlu çalışanı belirlemeye çalıştığını duyurdu.
 

ETİKETLER

piramid mısır fotoğraf
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.