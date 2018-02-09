Bu düğün pastası 200 bin dolar!

Yaklaşık 2 bin kremadan yapılmış çiçek, bin tane yenilebilir inci ve her biri 200 bin dolar değerinde 5 beyaz elmasın yer aldığı pasta, dünyanın en pahalı düğün pastası oldu. Bir milyon dolar değerindeki 120 kiloluk pasta, İngiliz asıllı pasta tasarımcısı Debbie Wingham tarafından 5 günde tamamlandı. Geleneksel Arap gelini şeklinde tasarlanan pastanın yüzünde, vücudunun üst kısmında, parmaklarında ve kollarında yaklaşık 50 kilo şekerleme ve 25 kilo çikolata kullanıldı.

Ortadoğu kültüründen etkilendiğini ve ilham aldığını belirten Wingham, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti. Daha önce de benzer pasta tasarımlarına imza atan Debbie Wingham, 4.8 milyon dolar değerinde siyah bir elbise ve 16 milyon dolar değerinde ayakkabı tasarladı.

Sabah