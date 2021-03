Bu diyeti yapanlar dikkat! Bağışıklığı çökertiyor!

Son dönemlerin popüler kilo verme yolu olarak bilinen ve her yaş grubundan kişinin rağbet gösterdiği ‘Aralıklı oruç diyet i’ (İntermittent fasting diet); uzun saatler aç kalınmasından dolayı beslenme planını bozduğu için bedeni enfeksiyona açık hale getirerek tehdit edebiliyor.

SIVI, VİTAMİN VE KAS GÜCÜ KAYBINA DİKKAT!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr Cüneyt Saltürk, salgın döneminde yapılan diyetlerin vücudumuzun bağışıklık sistemini dengede tutacak şekilde olmasının önemini vurgulayarak; diyet sürecinde sıvı kaybı, vitamin kaybı ve kas gücü kaybına neden olan protein eksikliği gibi durumlar her türlü enfeksiyonda olduğu gibi Covid-19 enfeksiyonuna da yatkınlık oluşturabileceğini söyleyerek dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr Cüneyt Saltürk salgın döneminde yapılan diyetleri, etkilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

KONTROLSÜZCE YAPILAN DİYETLER BAĞŞIKLIĞI ETKİLİYOR!

Yaklaşık bir buçuk yıldır dünyamıza giren Covid-19, tüm dünya sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi sosyal hayatımızı da etkiledi. Bu dönem içerisinde hepimiz evlere kapandık, gündelik spor programımıza ara verdik, hareketsiz kaldık. Sonuç olarak da kilo aldık. Evlerimizden çalışmak zorunda kalıp, hareket alanımız kısıtlandı, mutfakta daha çok zaman geçirdik. Süreç uzadıkça kilo alımı artan çoğumuz diyet yapma gereksinimi duymaya başladı.

Bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığının tehdidi altında iken diyet yapmak daha da dikkatli olmayı gerektirmekte. Kontrolsüz ve bilinçsiz yapılan beslenme program ve disiplinlerinin bağışıklık sistemimizi ekleyeceğini unutmamak gerekir. Hastalığa karşı sağlam bir bağışıklık sistemi amacı ile onlarca vitamin, destek alternatif ürün kullanan bizlerin diyet yaparken doğal yoldan aldığı vitamin ve mineral kaybına uğramaması çok önemlidir. Diyetle beraber sıvı kaybı, vitamin kaybı, kas gücü kaybına neden olan protein eksiği gibi durumlar da her türlü enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19 enfeksiyonuna da bir yatkınlık oluşturacağı unutulmamalı.

DENGELİ BESLENMEDEN ÖDÜN VERMEYİN!

Öğün listesi yapılırken dengeli beslenmeden ödün verilmemeli, her vitamin grubundan ve protein grubundan besinlere kesinlikle yer verilmelidir. Beslenme disiplini ve düşük kalorili öğün programı demek az yemek olduğu kadar düzenli yemek ve dengeli beslenme anlamına da geliyor. Özellikle bir uzman eşliğinde diyet yapmanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Halk arasında ve çevremizde gördüğümüz uzun süren açlıklar, kahve ile iki öğün geçirilmesi sıvı kaybına neden olarak bağışıklık sisteminin baskılanmasına ve Covid-19 için risk oluşturmaktadır. Uzun saatler boyunca sıvı almadan geçirilen saatlerin bağışıklık sisteminin zayıflattığı unutulmamalı bununla beraber diyet yaparken protein açığının özellikle protein eksikliğinin yine bağışıklık sistemini etkileyeceği unutulmamalıdır. Vitamin özellikle “D” vitamini çok güneş ışığı ile alınamadığı zaman ekstra kaynak ile alınması için hekim ve eczanelerden destek alınmalı; beslenme uzmanlarımızın her zaman D vitaminiyle ilgili önerileri sorulmalıdır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATMAYIN!

Diyet yaparken, kilo verirken tabii ki sağlıklı yaşamak isterken aynı zamanda bağışıklık sistemimizi zayıflatmak covid-19 salgını sırasında bizi enfeksiyona daha yatkın bırakacaktır. Mutlaka bağışıklık sistemimizin toplu kalması, destekli kalması için vitaminlerden, proteinlerden ve sıvı açığından korunarak beslenmeyi tercih etmeliyiz. Özellikle Diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi hastalıkları olan 50 yaş üstü bireylerin takip edildikleri hekime danışmadan beslenme programlarına başlamamaları kesinlikle önerilmektedir. Yapıldığı zamanda beslenme ve diyet uzmanı eşliğinde yapılması gerekmektedir. Sağlıklı beslenme, ideal kilo tabii ki hepimizin hedefi. Ancak doğru, bilinçli yöntem ve profesyonel yardım bu hedef için pandemi döneminde daha da gerekli.