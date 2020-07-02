Bu cinsel sorunlar evliliği bitiyor!

Cinsel işlev bozukluğu kişilerin sosyal hayatını zora sokan bir rahatsızlık. Peki psikolojik sorunlar cinsel ilişki performansını etkiler mi? Aile ve çift terapisti uzman psikolog Naciye Tokaç yaptığı açıklamada, “Cinsellik toplumumuzda ayıp, yasak olarak görülen ve konuşmaktan kaçınılan bir durumdur. Konuşulmayan bu durum, ilk cinsel deneyimle karşılaşıldığında bireylerde kaygı ve korku duygusunu ortaya çıkarmakta ve çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Cinsellik derin bir doyum ve büyük bir yücelme duygusu yaratabilirken büyük ruhsal, duygusal ve fiziksel yaralar açma gücüne de sahiptir” diyor.