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Bu çayın 1 bardağı 1 litre su yerine geçiyor!

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 18:37 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 18:42

Türkiye’de giderek kullanımı artan bitki çaylarından biri olan Rooibos çayı, ‘kırmızı çay’ olarak da anılıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş'in verdiği bilgiye göre 1 bardak Rooibos çayı, 1 litre sıvıya eşdeğer. İşte tarifi...


Soğuk Rooibos çayı
 
Malzemeler: 1 litre kaynamış su, 2 Rooibos poşet çay, kabuklu limon dilimleri, taze nane yaprakları.
 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Türkiye’de giderek kullanımı artan bitki çaylarından biri olan rooibos çayı, ‘kırmızı çay’ olarak da anılmaktadır. Büyük bir sürahi içerisinde Roobios çaylarının üzerine kaynamış suyu dökün. 10 dakika bu şekilde demleyin.
 
Ardından çay poşetlerini çıkarın ve limon dilimleri ile nane yapraklarını ekleyin. Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis sırasında buz küpleri ekleyin. Bu tükettiğiniz içecekle günlük sıvı ihtiyacınızın 1 litresini karşılamış olursunuz. Aynı gün içerisinde tekrar aynı karışımı tüketmek yerine sadece su içerek sıvı ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz” diyor.
 
 

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