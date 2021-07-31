Bu besinler idrar yolu iltihaplanmasını söküp atıyor!

Üroloji Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Sofikerim, "İdrar yolu iltihabı gibi basit üriner enfeksiyonların korunmasında ve tedavisinde probiyotikler ve cranberry (turna yemişi) bileşiklerin kullanımı günümüzde birçok hekim tarafından öneriliyor" dedi. Peki, turna yemişi yani bizim bildiğimiz adıyla kızılcık nedir? Turna yemişinin idrar yollarını nasıl temizliyor ya da sanıldığı kadar etkili mi? Bilinmesi gerekenleri sizler için derledik...

Üroloji Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Sofikerim, idrar yolu iltihaplanmasıyla ilgili bilgi vererek, "İdrar yolunun herhangi bir kısmında iltihaplanmaya neden olan bakteriyel enfeksiyonlar, hemen her yaşta görülebiliyor.

Halk arasında bilinen ismiyle idrar torbası yani mesane veya üreterlerin (idrar borusu) bakteriyel enfeksiyonları sistit olarak tanımlanıyor.

Üretrit (üretra, mesaneden idrarı dışarı çıkaran tüpteki enfeksiyon) ile piyelonefrit (böbreğin pelvis ve parankimi iltihabı) ise daha ciddi süreçler olarak kabul ediliyor. Bu enfeksiyonların tedavi edilmemesi halinde kalıcı böbrek hasarı oluşabiliyor. Bu nedenle idrar yolu enfeksiyonlarının ciddiye alınması gerekiyor" dedi.

İdrar yolu iltihabının belirtilerine değinen Prof.Dr. Sofikerim, "İdrar yolu enfeksiyonların en yaygın semptomları ağrı lı idrara çıkma, genellikle keskin bir ağrı veya yanma hissi, sık veya acil idrara çıkma isteği görülüyor.

Ayrıca diğer belirtiler de gece idrara çıkma ihtiyacı, anormal idrar rengi, kötü veya güçlü kokulu idrar, idrarda kan, idrarda iltihap, bel veya karın ağrısı oluyor. Enfeksiyon böbreklere yayılırsa ateş, titreme, bulantı ve kusma görülebiliyor.

İdrar yolu enfeksiyonu hastaların yüzde 30'unda tekrar eder ve genellikle ateşli bir hastalığa neden olur. Hastalığın görülme sıklığı özellikle menopoz sonrası kadınlarda yaşla birlikte artıyor" diye konuştu.

Cranberry'nin bakterilerin yapısını değiştirdiğine değinen Sofikerim, şunları kaydetti: "Son yıllarda yapılan araştırmalar ise idrar yolu enfeksiyonlarına karşı probiyotik kullanılmasının tedavide etkili olduğunu gösteriyor.

Bazı probiyotik laktobasillerin (bir bakteri cinsi) ürogenital sağlığı iyileştiriyor ve enfeksiyona yol açan bakterilerin azalmasını sağlıyor.

Cranberry, koli basili bakterilerinin mesanenin iç yüzeyini kaplayan hücrelere yapışmasını önlüyor, böylece enfeksiyon olasılığını azaltıyor.

Bu meyvenin içeriğindeki özel bileşiklerin koli basiliyi değiştirdiğine, mesane yüzeyine tutunmasını sağlayan madde üretimini ve bakterilerin birbiriyle kimyasal olarak iletişim kurma yeteneğini azalttığına dair bulgular var.

Tüm bu nedenlerden dolayı sistit (idrar yolu iltihabı) gibi basit üriner enfeksiyonların korunmasında ve tedavisinde probiyotikler ve cranberry bileşiklerin kullanımı günümüzde birçok hekim tarafından öneriliyor.

Ancak yine de belirtiler olunca mutlaka doktora gidilmeli, cranberry ve probiyotikler mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalı."

American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmaya göre her gün 240 ml (yaklaşık bir su bardağı) cranberry (turna yemişi) suyu tüketimi, kadınlarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu belirtilerini yaklaşık yüzde 40’a kadar azaltabiliyor.

Boston Üniversitesi Tıp Profesörü ve İnfeksiyöz Hastalıklar Uzmanı Dr. Kalpana Gupta araştırmayla ilgili olarak cranberry'lerin (turna yemişi) dünya çapında antibiyotik kullanımını azaltabileceğine inandığını ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu belirtileriyle problem yaşayan kadınlarda daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşama destek olabileceğini açıkladı.

Bazı araştırmacılara göre ise turna yemişinin bu denli abartılması gereksiz. Çalışmalar, idrar yolu enfeksiyonunun belirtilerini yatıştırma potansiyeli olduğunu göstermiş olsa tedavi süresini azaltmak veya tedavinin etkisini güçlendirmek adına gerekli olan miktarı belirlemek için yeterli bilimsel veri bulunmuyor.

2020 itibarıyla mevcut araştırmalar, kızılcık ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonunun önlenmesi veya tedavisinde plaseboya kıyasla çok az fayda sağladığını veya hiç olmadığını gösteriyor.

Hatta uzmanlar şunu da önemle belirtiyor: Az da olsa fayda görmek istiyorsanız satın alacağınız kızılcık suyunun yüzde 100 oranda kızılcık içermesi çok önemli.

Çünkü kızılcığın da içerisinde yer aldığı karışım meyve sularını tüketmenin diğer meyve sularını içmekten hiçbir farkı yok.

Tüm bunlardan sonuçla idrar yolu iltihabınızın tedavisi için turna yemişi yani kızılcık suları, takviyeleri kullanıp kullanmamak aslında size kalmış. Ancak her şeyden önce bol su içmeyi, genital bölgenizi temiz tutmayı ihmal etmeyin.

Doktorunuzun vereceği antibiyotik tedavisini eksiksiz uygulayın ve alternatif ürün kullanıp kullanmama konusunda mutlaka fikrini alın.