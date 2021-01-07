Bu belirtiler varsa gözler için tehlike sinyalleri çalıyor

GÜNLÜK hayatı sürdürmek ve hayat kalitesini korumak adına göz sağlığının önemli olduğunu belirten Op. Dr. Birtan Öztürk, gözü tehdit eden bazı sinyallere karşı uyardı. Öztürk, sürekli kırmızılık ve ağrı, görme bozukluğu, çift görme gibi problemlerin neden olabileceği göz problemlerini sıraladı.

Göz Vakfı Bursa Yıldırım Göz Merkezi’nden Op. Dr. Birtan Öztürk, günlük hayatta karşılaşılabilecek göz sağlığını tehdit eden risklere karşı uyarılarda bulundu. Sağlığı ciddi olarak tehdit eden tüm hastalıkların tehlike sinyalinin biri veya birkaçı ile kendini ele verdiğini anlatan Op. Dr. Birtan Öztürk, “Sürekli kırmızılık ve ağrı problemi, kızarıklık ciddi veya önemsiz bir göz problemine bağlı olabilir. Genellikle ciddi bir hastalıkta diğer belirtiler de mevcuttur. Ancak, başka bir semptom yoksa bile olağan dışı bir kızarıklık devam ediyorsa doktorunuz tarafından görülmelidir. Sağlıklı bir göz ağrı yapmaz. Hepimizde vücudumuzun her yerinde hafif veya gelip geçici ağrılarımız olur. Ancak sürekli ağrı normal değildir. Özellikle göz kızarıksa veya diğer tehlike sinyalleri de varsa dikkat” dedi.

“YAKIN VEYA UZAKTA DETAYLAR BULANIKLAŞABİLİR”

Göz için en önemli tehlike sinyallerinden birinin görme problemi olduğunu anlatan Op. Dr. Birtan Öztürk, “Görme bozukluğu birçok şekilde olabilir. Yakın veya uzakta detaylar bulanıklaşabilir. Böyle bulanıklaşma sıklıkla basit bir gözlük gereksinimidir. Ciddi değildir ve tabii körlüğe neden olmaz. Ancak bulanık görme diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalıkların habercisi olmakla birlikte katarakt ve glokom habercisi de olabilir” diye konuştu.

KALICI ÇİFT GÖRME PROBLEMİNE DİKKAT

Diğer kötü semptomun ise çift görme problemi olduğunu söyleyen Op. Dr. Öztürk, “Her şeyi iki tane görmek gözlerin düzgün pozisyonda olmadığını ifade eder. Genellikle beyin tarafından gözlerin kontrol edilmesinde bir probleme bağlıdır. Kalıcı çift görme kötü bir belirtidir” dedi.

GÖZ ÖNÜNDE UÇUŞAN CİSİMLER VE IŞIK ÇAKMALARI

Bazen bir gözün önünde aniden uçuşan noktaların belirdiğini anlatan Op. Dr. Öztürk, “Bazen bir gözün önünde aniden uçuşan noktalar belirir. Parlak, beyaz bir yüzeye veya gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz birkaç çizgi veya noktayı kastetmiyorum. Küçük sinekler gibi önünüzde dans eden yüz veya bin noktayı kastediyorum. Bu noktalar, gözün gerisindeki jel olan vitre sıvısı içine dağılmış hücrelerdir. Bu hücreler, kanamaya bağlı kırmızı kan hücreleri veya enfeksiyona bağlı beyaz kan hücreleri olabilir. Kanama ve enfeksiyon göz içinde istenen bir şey değildir. Diyabet gibi sistemik bir hastalığın ya da göz içerisinde cerrahiye gidebilecek bir retinal yırtığın habercisi olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ŞAŞI GÖZLER BEYİNDE GÖZLERİN KONTROLÜNÜN KAYBOLDUĞUNU GÖSTERİR

Şaşı gözlerin, çocuklukta veya erişkinde sonradan bir gözün içine veya dışına dönmesi beyinde gözlerin kontrolünün kaybolduğunu gösterdiğini ifade eden Op. Dr. Öztürk, “Bu durum göz görmediği için ve beyne hangi doğrultuya baktığını anlatamadığı için gelişebilir. Beyin göz kontrol sistemlerinin kendisi bozulmuş olabilir” dedi.

SÜREKLİ KABUKLANMA VE SEKRESYON

Gözün yüzeysel enfeksiyonları irritasyona neden olarak gözden veya kapak kenarlarından yapışkan, iltihabi akıntıya yol açacağını anlatan Op. Dr. Öztürk, sürekli kabuklanma ve sekresyon sorunu hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

“Bu akıntı, kirpik diplerinde ve köşelerde kuruyunca sert kabuklar oluşur. Göz yüzeyi enfeksiyona dirençlidir. Ancak, ince yüzeysel hücre tabakası sıyrıldı ise örneğin, lens takarken veya sertçe gözler ovuşturulduğunda, yüzeysel mikroplar hassas derin dokulara girebilir ve hızla çoğalır. O nedenle enfekte bir göz sağlıklı bir göze zarar vermeyen önemsiz sıyrıklardan bile zarar görebilir. Bu tip enfeksiyonların uygun antibiyotik kullanımı ile temizlenmesi gerekir.”

GÖZ BEBEĞİ ANORMALLİKLERİ

Normalde, pupillalar (irisin merkezindeki siyahlık) yuvarlak veya iki gözde eşit büyüklükte olduğunu ifade eden Op. Dr. Öztürk, göz bebeği anormallikleri hakkında ise, “Pupilla büyüklüğü göz içine giren ışık miktarını ayarlar ve beyin tarafından kontrol edilir. Muayenenin önemli bölümlerinden biri pupilla muayenesidir. Çünkü bu, beyinle normal veya bozuk sinir bağlantılarının sonucunu gözlemenin en kolay şeklidir. Ayrıca gözün kendisinin ciddi hastalıkları da pupilla değişikliğine yol açar. O nedenle düzensiz bir pupilla veya iki göz arasında büyüklük farkı önemli bir tehlike sinyali olabilir” değerlendirmesinde bulundu.