Bu belirtiler akciğerin su toplamasına işaret edebilir

Sağlığı tehdit eden akciğer sorunlarından birinin akciğerde su toplanması durumu olduğuna dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Taner Has, “Nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, ateş, eforla çabuk yorulma ve balgam çıkarma bu hastalığın önemli belirtilerindendir. Bunlar, su toplamasına işaret edebilir” dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Taner Has, akciğerde su toplanması hakkında uyarılarda bulundu. Akciğerde su toplaması durumunun akciğer dokusu ile organı çevreleyen ince zar arasındaki boşluğa çeşitli sebeplere sıvı akışının gerçekleşmesi olduğunu belirten Has, “Akciğerde meydana gelen iltihaplanmalar veya kan sıvısının damar dışına çıkmasına neden olan çeşitli rahatsızlıklarda akciğerde su toplanması görülebilir. Boşluğa dolan sıvı, akciğerleri bası altında bırakarak soluk alıp vermeyi güçleştirebileceği gibi, sıvının iltihaplanması sonucu ciddi enfeksiyon hastalıklarına ve hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Akciğerde su toplanması için kan sıvısının damar dışına çıkmasına neden olan bir mekanizmanın varlığı gereklidir. Bu anlamda sıvıyı damar içinden dokulara doğru akmaya iten her türlü durum, plevral efüzyonla sonuçlanabilir’’ diye konuştu.

BİRÇOK HASTALIK AKCİĞERDE SU TOPLANMASINA NEDEN OLABİLİR

Dr. Has, birçok hastalığın akciğerde su toplanmasına neden olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akciğer dokusunda iltihaplanmayla sonuçlanan zatürre (pnömoni) gibi enfeksiyonlarda iltihaplı sıvı birikimi görülebilir. Özellikle sol kalp yetmezliklerinde kanın akışındaki bozulmalara paralel olarak akciğerde sıvı toplanması ortaya çıkar. Kandaki proteinlerin üretimi ve düzenlenmesinden sorumlu karaciğer veya böbreklerdeki aksamalar, kan proteinlerinin azalmasına ve dolayısıyla kan sıvısının damar dışına hareketine neden olur. Akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması anlamına gelen pulmoner embolide, etkilenen bölgeyle uyumlu su toplanması görülebilir. Lupus, iltihaplı eklem romatizması gibi çeşitli romatolojik hastalıklar akciğerlerde iltihaplanmaya ve sıvı toplanmasına sebep olur. Akciğerlerde ortaya çıkan tümörler çeşitli düzeylerde plevral efüzyon yapabilir.”

BU BELİRTİLER AKCİĞERDE SU TOPLANMASININ HABERCİSİ OLABİLİR

Akciğer su toplanmasının solunum hareketini kısıtladığını ve bası altından kaldığından çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyen Dr. Has, “Nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, ateş, eforla çabuk yorulma ve balgam çıkarma önemli belirtileridir” dedi.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Akciğer zarları arasında su birikmesinde dikkat edilmesi gereken konulardan birinin, plevral boşlukta biriken sıvının miktarı, özelliği ve birikme hızı olduğunu vurgulayan Has, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada toplanan sıvının yoğun protein içerikli veya berrak olması durumuna göre, altta yatan hastalık hakkında önemli bilgiler elde edilir. Yine biriken miktara ve dolma hızına bağlı olarak tedavi planlaması değişkenlik gösterebilir. Plevral efüzyon tedavisinde asıl amaç, altta yatan hastalığın tedavi edilmesidir. Bu bağlamda, enfeksiyon varlığında, etken mikroorganizmaya uygun antibiyotik veya semptomatik tedaviler verilirken; kalp yetmezliğinde kalbin atım gücünü artıran ilaçlar ve antihipertansifler verilebilir. Yine karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının düzeltilmesi veya diğer hastalıkların spesifik tedavilerinin yapılması gereklidir. Biriken sıvı miktarı çok yüksek olduğunda veya kısa zamanda çok miktarda sıvı biriktiğinde, girişimsel yöntemlere başvurulması gerekebilir. Bu doğrultuda, enjektör yardımıyla tekrarlayan şekilde biriken sıvının boşaltılması gerekebileceği gibi; sürekli biriken sıvının göğüs tüpü yardımıyla sürekli drene edilmesi sağlanabilir. Kanser gibi ciddi sıvı birikimine yol açan durumlarda, akciğer zarının çeşitli yöntemlerle kapatılarak boşluğun tamamen giderilmesi ve sıvı birikiminin önüne geçilmesi gerekebilir.’’