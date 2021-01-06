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Bu ay 6 yer altı barajı tamamlanacak

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 14:48 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 14:52

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) öncülüğünde yürütülen projeyle bu ay 6 yer altı barajı daha tamamlanacak ve böylece tamamlanmış proje sayısı 25'e ulaşacak.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DSİ, geliştirdiği projelerle  suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatırımları hizmete  sunuyor.
 
İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle depolama yapılarının  önemi giderek artarken DSİ de muhtemel kuraklık etkilerini en aza indirmek için  yer üstü barajları yanında, yer altı su temini yapılarına da gereken önemi  vererek bu kapsamda çalışmalar yapıyor. Yer altı barajları ve suni besleme  tesisleri bu alanda ilk sırada yer alıyor.
 
Bu kapsamda, Yer Altı Barajları ve Suni Besleme Projeleri, 2019 yılı  temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapılan  tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanırken, yer altı barajları konusu 11.  Kalkınma Planı'na da eklendi.
 
Buna göre,"Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer Altı Barajları Eylem  Planı" ile yarı kurak coğrafyada bulunan ülkenin su rezervine katkıda bulunulması  maksadıyla 2023 yılına kadar 100'ün üzerinde yer altı barajı ve suni besleme  tesisi inşa edilmiş olacak.
 
 Projenin toplam maliyeti 1 milyar lira olarak öngörülürken, bu  projelerin tamamlanmasıyla 40 milyon metreküp su depolama imkanı, 600 bin kişiye  içme suyu olanağı, 60 bin dekar arazinin sulanması ve 45 milyon lira gelir artışı  gibi faydalar sağlanacak.
 
2020 sonu itibarıyla 19 proje tamamlandı
 
Son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklığa karşı da çok  önemli bir katkı sağlayacak proje kapsamında 2020 sonuna kadar 19  iş  tamamlanırken bu projeler, Çankırı'da 3, Konya, Manisa ve Bursa'da 2'şer adet  olmak üzere, İzmir, Eskişehir, Antalya, Kütahya, Balıkesir, Nevşehir, Kayseri Niğde, Malatya ve Kayseri'de hayata geçirildi.
 
2023 yılı sonuna kadar yapılması planlanan projelerin il bazında  dağılımı ise şöyle:
 
Adana (3 adet) Adıyaman (1 adet), Afyonkarahisar (4 adet), Amasya (1  adet), Ankara (4 adet), Antalya (5 adet), Ardahan (1 adet), Artvin (4 adet),  Aydın (6 adet), Balıkesir (2 adet), Bartın (1 adet), Bayburt (1 adet), Burdur (1  adet), Bursa (4 adet), Çanakkale (2 adet) Çankırı (3 adet), Denizli (4 adet),  Diyarbakır (2 adet), Elazığ (5 adet), Erzincan (1 adet), Erzurum (3 adet),  Eskişehir (2 adet), Hatay (1 adet), Isparta (1 adet), Kahramanmaraş (1 adet),  Karabük (1 adet), Karaman (1 adet), Kars (1 adet), Kastamonu (1 adet), Kayseri (4  adet), Konya (5 adet), Kütahya ( 2 adet), Malatya (3 adet), Manisa (3 adet),  Muğla (1 adet), Nevşehir (1 adet), Niğde (1 adet), Osmaniye (1 adet), Samsun (3  adet), Sinop (1 adet), Sivas (1 adet), Şanlıurfa (1 adet), Tekirdağ (1 adet),  Trabzon (1 adet),  Tokat (1 adet), Uşak (1 adet), Van (1 adet), Yalova (1 adet)."
 
Ocak 2021 itibarıyla 6 projenin daha bitirilmesiyle, tamamlanan proje  sayısı 25'e ulaşacak. Bunun dışında, 17 proje inşaat, 8 proje ihale ve 50 proje  ise planlama-proje aşamasında bulunuyor.
 
Daha düşük maliyetli
 
Yer altı barajları, yer altı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde  oluşturarak, genellikle topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadi  alüvyonlarında veya sahil akiferlerinde inşa ediliyor. Yer üstüne inşa edilen  klasik barajlara oranla daha düşük maliyetle gerçekleştirilen yer altı barajları,  yurt dışında da yoğun kullanılıyor. Yer altı barajları, yüzey sularının  buharlaşma kayıplarının ve kamulaştırma maliyetinin minimize edilerek yer altı  suyuna iletilmesi, bu vesileyle yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından  korunması ve özellikle temiz içme suyu sağlanması maksadıyla yapılıyor.
 
Yer altı barajları, kırsal kesimdeki vatandaşlara daha kaliteli ve  sürekli su sağlanması açısından da önem taşıyor. Bu yapılarda küçük çaplı  sulamalar ile köyler ve beldelerin içme suyu ihtiyacını karşılamaya yetecek  miktarda yer altı suyu depolamak mümkün oluyor.
 
  
 

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