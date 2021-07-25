Bu arabayı Türkiye'den sadece 25 kişi alabilecek

35 binden fazla sanat eserine ev sahipliği yapan Louvre müzesine ait detaylar barındıran DS 7 Crossback Louvre'ye, Türkiye’den sadece 25 kişinin sahip olabileceği belirtildi.

Özel seride, PureTech 225 benzinli motor ile kombine edilen Opera tasarım konsepti ve Bazalt Siyahı Art Nappa deri versiyon gibi özellikler yer alıyor.

DS 7 Crossback Louvre sahiplerine, Louvre müzesindeki kalıcı koleksiyonlar ve geçici sergilerin yanı sıra Ulusal Eugène-Delacroix Müzesi'ne sınırsız giriş, Richelieu geçidinden Louvre müzesine öncelikli erişim, bir refakatçi için bir ücretsiz giriş, Louvre Lens ve Louvre Abu Dhabi'deki Zaman Galerisi'ne ücretsiz giriş ve bir yıl boyunca yüzün üzerinde başka müzede sunulan diğer imkanları garanti eden bir “Louvre Dostları” kartı veriliyor.