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Bu akşam Sadakatsiz var mı, hangi gün yayınlanacak? Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Kanal D yayın akışı…

29 Eylül 2021 Çarşamba - 15:20 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 15:20

Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz'in 2. sezonu merakla bekleniyor. Çarşamba günlerinin en çok izlenen yapımlarından olan Sadakatsiz 2. Sezonuyla da adından söz ettirmeye devam ettirecek gözüküyor. İşte Kanal D yayın akışı…


Sadakatsiz'in yeni sezon fragmanı yayınlanınca, dizinin hayranları Sadakatsiz’in 2 sezonunun ne zaman yayınlanacağı araştırmaya başladı. Kanal D yayın akışına göre Sadakatsiz yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Bu akşam Sadakatsiz var mı, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, Kanal D yayın akışı?

Sadakatsiz yeni sezonuyla Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

Derin yaşadıkları için Asya'yı suçlamaktadır. Öte yandan Ali de tüm hıncını Volkan'dan çıkartır. Tüm bunlar yaşanırken Asya beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır.

Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul’da yeni bir başlangıç yapmıştır.Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ’da kalmıştır. Derin yaşadıkları için Asya'yı suçlamaktadır. Öte yandan Ali de tüm hıncını Volkan'dan çıkartır.

 

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