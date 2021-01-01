Bu akşam Ramo dizisi var mı? Ramo yeni bölüm ne zaman?

Ramo bu akşam var mı? Dizinin hayranları yılbaşının ertesi güne denk gelen Ramo dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Ramo 26. bölümünde, Sibel ile Ramo sonunda kavuşmuştur. İki aşık, yıllar sonra tekrar bir araya gelmiştir. Ramo, Sibel’i eve getirip, ailesine de bütün gerçekleri açıklamıştır. Öldü sanılan Yavuz, tekrardan ortaya çıkmıştır. Hem de bu sefer Rus Vasili’nin babasının tüm desteğini arkasına alarak. Yavuz, Ramo’ya “Sen bana dokunamazsın, ben dokunulmazım!” dediği anda Ramo, Yavuz’a ateş ederek öldürmüştür. İşte detaylar…

Sevilen dizilerden biri olan Ramo 26. Bölümde Yavuz’un vedasına sahne olmuştu. Dizinin sevenleri sabırsızlıkla 27. Bölümü bekliyordu. 27. Bölümün yılbaşı gecesinin gününe denk gelmesi dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağının merak edilmesine neden oldu. Peki, Ramo bu akşam var mı?

Bu akşam Ramo dizisi var mı?

Show TV 1 Ocak yayın akışında saat 20:00’de Eltilerin Savaşı isimli filmin TV’de ilk kez yayınlanacak. Ramo dizisi 27. bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde Show TV ekranlarından yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmamıştı. Yılbaşı dolayısı ile Ramo dizisine 1 hafta ara verildi. Ramo dizisinin 27. bölümü, 8 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanacak.

1 Ocak 2021 Show TV yayın akışı

06:15 – Yeni Gelin (Tekrar)

09:30 – Muhteşem Gilly Hopkins

11:30 – Yılbaşı Süprizi (Tekrar)

14:30 – Sev Kardeşim

16:15 – Neşeli Günler

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı (TV’de ilk kez)

22:15 Eltilerin Savaşı

00:30 Fokus

Ramo 26. bölümde ne oldu?

Ramo 26. bölümünde, Sibel ile Ramo sonunda kavuşmuştur. İki aşık, yıllar sonra tekrar bir araya gelmiştir. Ramo, Sibel’i eve getirip, ailesine de bütün gerçekleri açıklamıştır.

Öldü sanılan Yavuz, tekrardan ortaya çıkmıştır. Hem de bu sefer Rus Vasili’nin babasının tüm desteğini arkasına alarak… Yavuz Rusya ile Türkiye arasındaki bütün ticaretteki, Rusları temsil edicek kişi olmuştur. Bu gücünden dolayı da dokunulmazlık almıştır. Mazhar, Ramo’ya Yavuz’a dokunursa, kendisini karşısına alacağını açık bir dille belirterek Ramo’yu tehdit etmiştir. Ancak halasının intikamını almaya yemin eden Ramo’nun durmaya niyeti yoktur….

Yavuz, kendisinin yeni görevinin masaya tanıtılması için bir toplantı organize etmiştir. Amacı, dokunulmaz olması kaynaklı güç gösterisi yapmaktır. Tam bu toplantının olduğu mekana giriş yaptığında ise, Ramo garson kılığında içeri sızmış bir şekilde onu beklemektedir. Karşılaştıklarında Yavuz, Ramo’ya “Sen bana dokunamazsın, ben dokunulmazım!” dediği anda Ramo, Yavuz’a ateş ederek öldürmüştür.

Ramo 26. bölümde Yavuz karakterini oynayan Yiğit Özşener diziye veda etmiştir.