Bu akşam Masumiyet var mı, yeni bölüm ne zaman? 19 Mayıs akşamı Masumiyet neden yok?
19 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:31 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 17:31
Masumiyet bu akşam var mı, neden yok 2021? Çarşamba akşamları yayınlanan Masumiyet dizisini yayın akışında görmeyen izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Masumiyet dizsinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki Masumiyet yeni bölümü ne zaman?
Masumiyet bu akşam var mı? Masumiyet'in yayın günü değiştiği için bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak.
MASUMİYET YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Masumiyet bu hafta 17 Mayıs pazartesi günü ekranlara geldi. Masumiyet'in yeni bölümleri artık pazartesi akşamları olacak.