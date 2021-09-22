Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı? Türkiye ve dünya liglerinde oynanacak maçlar merak ediliyor. Futbolseverler, sezonun başlamasıyla maçlara yönelik araştırmalar da sürüyor. İşte detaylar…

Futbol sezonunun başlayınca, futbolseverlerin günlük maç araştırmaları da başladı. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi liglerde oynanacak maçlar sorgulanıyor. Peki, bu akşam maç var mı, bugün kimin maçı var 22 Eylül?

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Saat 17.00'de Gaziantep FK-Başakşehir maçı,

Saat 19.30'de Spezia-Juventus maçı,

Saat 20.00'de Kayserispor-Galatasaray maçı,

Saat 20.00'de Göztepe-Hatayspor maçı,

Saat 20.00'de Monaco-St. Etienne maçı,

Saat 20.00'de Espanyol-Alaves maçı,

Saat 20.30'de Sevilla-Valencia maçı,

Saat 21.45'de Milan-Venezia maçı,

Saat 22.00'de Metz-PSG maçı,

Saat 22.00'de Angers-Marsilya maçı,

Saat 23.00'de Real Madrid-Mallorca maçı,

Saat 23.00'de Villareal-Elche maçı oynanacak.