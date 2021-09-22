22 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.407 1.58 EURO 10,1490 0.32
USD 8,6430 0.18 ALTIN 493,700 0.30 BIST 1407 1.58 EURO 10,1480 0.30 USD 8,6380 0.12 ALTIN 493,700 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bu akşam maç var mı, bugün kimin maçı var 22 Eylül?

22 Eylül 2021 Çarşamba - 17:36 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 17:36

Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı? Türkiye ve dünya liglerinde oynanacak maçlar merak ediliyor. Futbolseverler, sezonun başlamasıyla maçlara yönelik araştırmalar da sürüyor. İşte detaylar…


Futbol sezonunun başlayınca, futbolseverlerin günlük maç araştırmaları da başladı. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi liglerde oynanacak maçlar sorgulanıyor. Peki, bu akşam maç var mı, bugün kimin maçı var 22 Eylül?

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Saat 17.00'de Gaziantep FK-Başakşehir maçı,

Saat 19.30'de Spezia-Juventus maçı,

Saat 20.00'de Kayserispor-Galatasaray maçı,

Saat 20.00'de Göztepe-Hatayspor maçı,

Saat 20.00'de Monaco-St. Etienne maçı,

Saat 20.00'de Espanyol-Alaves maçı,

Saat 20.30'de Sevilla-Valencia maçı,

Saat 21.45'de Milan-Venezia maçı,

Saat 22.00'de Metz-PSG maçı,

Saat 22.00'de Angers-Marsilya maçı,

Saat 23.00'de Real Madrid-Mallorca maçı,

Saat 23.00'de Villareal-Elche maçı oynanacak.

 

ETİKETLER

bugün kimin maçı var bu akşam maç var mı seohaber
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.