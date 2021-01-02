Bu akşam Kuzey Yıldızı var mı? Kuzey Yıldızı yeni bölüm bugün (2 Ocak) var mı, yok mu? Kuzey Yıldızı 46. Yeni bölüm ne zaman?

Kuzey Yıldızı bu akşam var mı? Show TV ekranlarının sevilen komedi dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü sorgulanıyor. İsmail Demirci ve Aslıhan Güner’in başrolünde yer aldığı dizinin son bölümünde Şahika’nın beklenmek bir anda gelişi şaşkınlık etkisi yaratırken, gördüğü manzara karşısında nutku tutulan Yıldız’a şahit olmuştuk. Peki, bu akşam Kuzey Yıldızı var mı? Kuzey Yıldızı yeni bölüm olan 46. Bölüm ne zaman?

Bu akşam Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı, yok mu? Cumartesi akşamlarının izlenen yapımları arasında yer alan Kuzey Yıldızı’nın yeni bölümünün bu hafta yayın akışında yer almaması hayranlarının merak edip, arama motorlarına yönelmesine sebebp oldu. Show TV yayın akışında yayınlanması beklenen yapım yerine Nasipse Olur isimli bir film yer alıyor. Peki, Kuzey Yıldızı bu akşam (46 bölüm) neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman?

Kuzey Yıldızı bugün var mı, neden yok?

Normal şartlarda bu akşam dizinin 46.bölümün yayınlanması gerekirken TV yayın akışında başka bir yapım yer alıyor. 2 Ocak Cumartesi Show TV yayın akışında dizinin yerine Nasipse Olur filmi görülüyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü yılbaşı nedeniyle bu akşam yayınlanmadı.

Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm gelecek hafta yayınlanacak. Diziye bir hafta ara verildi. Yeni bölüm 9 Ocak 2021 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Kuzey Yıldızı ilk aşk son bölümde neler oldu?

Gökçe'nin yaşadığı sağlık sorunu iki ailenin de gündemine bomba gibi düştü. Beyin kanamasına bağlı geçici bir felç geçiren Gökçe'nin iyileşmesi için herkes seferber oldu.

Gizem Avcıları Sefer, Cevher ve Ruhi yeni bir iş aldı. Kaybolan bir piyango biletinin peşine düşen ekibin, atıldıkları bu yeni macerada yine başları belaya girdi. Piyango biletini bulmayı başaran ekip, bulduktan sonra tekrar kaybedince işler karıştı. Aradıkları biletin izini bulmayı başardılar ancak bilet, bir giysi kumbarasının içindeki ceketteydi.

Durum böyle olunca Gizem Avcıları, bileti almaya çalıştı ancak şikâyet edildikleri için polis tarafından yakalandı. Sonunda tam bileti alacakları sırada şikayetçi olan kadının köpeği piyango biletini kaptı. Kuzey ile Yıldız'ın mutluğuna ise finalde gelen davetsiz bir misafir gölge düşürdü.

Kuzey'in Yıldız için hazırladığı romantik yemeğe gelen Şahika, her şeyi altüst etti. Şahika, Kuzey'i elde edebilmek için onunla baş başa kalmak istedi. Bu esnada yeni evlerine gelen Yıldız, gördüğü manzara karşısında şoke oldu ve evi terk etti.