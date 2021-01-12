Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları dizinin tanıtım videosunun yayınlanmaması ve üstüne ATV yayın akışı içerisinde yerini almaması üzerine dizi hakkında araştırma yapamaya başladı. Bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, EDHO neden yok?

Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Var mı? Salı günlerinin sevilen dizi yerine ATV’nin yayın akışında bugün Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı yer alıyor. EDHO’nun yayın akışında yer alması üzere, dizinin sıkı takipçileri araştırmaya başladı. Peki, EDHO neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman?

EDHO neden yok?

EDHO olarak kısaltılan dizi bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV ekranlarında bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı yer alacak. Bu nedenle EDHO dizisi bu akşam hayranlarıyla buluşamayacak.

EDHO yeni bölüm ne zaman?

Salı günlerinin en çok izlenen dizilerinden biri olan EDHO’nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizi 19 Ocak 2021 Salı günü yeni bölümüyle hayranlarıyla buluşacak.

ATV YAYIN AKIŞI 12 Ocak 2021

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Yeni Malatyaspor Galatasaray

22:45 Maraşlı 2. bölüm