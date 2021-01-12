Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı…

Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Var mı? Salı günlerinin sevilen dizi yerine ATV’nin yayın akışında bugün Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı yer alıyor. EDHO’nun yayın akışında yer alması üzere, dizinin sıkı takipçileri araştırmaya başladı. Peki, EDHO neden yok? EDHO yeni bölüm ne zaman?
EDHO neden yok?
EDHO olarak kısaltılan dizi bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV ekranlarında bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı yer alacak. Bu nedenle EDHO dizisi bu akşam hayranlarıyla buluşamayacak.
EDHO yeni bölüm ne zaman?
Salı günlerinin en çok izlenen dizilerinden biri olan EDHO’nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizi 19 Ocak 2021 Salı günü yeni bölümüyle hayranlarıyla buluşacak.
ATV YAYIN AKIŞI 12 Ocak 2021
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Yeni Malatyaspor Galatasaray
22:45 Maraşlı 2. bölüm