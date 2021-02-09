Bu akşam EDHO var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok, 182. Bölüm ne zaman? 9 Şubat ATV yayın akışı…

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanmadığını gören vatandaşlar, arama morlarından dizinin araştırmalarda bulunuyorlar. Dizinin hayranları EDHO bugün yok mu? 9 Şubat 2021 EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Bu akşam EDHO var mı, yok mu? ATV ekranlarında yayınlanan Salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi heyecanla beklenirken, ATV'nin 9 Şubat 2021 Salı gününe ilişkin yayın akışında dizinin bu hafta yayınlanmadığı görüldü. Dizinin hayranları dizinin akıbetini araştırırken, EDHO neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt arama başladı.

EDHO BU AKŞAM NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu 9 Şubat Salı günü ATV ekranlarında yayınlanmayacak. EDHO yerine Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı ekranlara gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM 182. BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekranlara gelecek olan yeni bölümünün (182) 16 Şubat Salı günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

EDHO'NUN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

ATV YAYIN AKIŞI 9 ŞUBAT 2021 SALI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

22:30 Akıncı

01:45 Kanatsız Kuşlar

04:45 Bir Zamanlar Çukurova (17. Bölüm)