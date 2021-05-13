Bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, yeni bölüm neden yok? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ne zaman? (TRT 1 Yayın akışı)

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? TRT ekranlarında her hafta perşembe günü yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin TRT 1 yayın akışı içerisinde yer almaması izleyiciler meraklandırdı. Dizinin takipçileri arama motorlarına yönelerek “Bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, yok mu, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi neden yok?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 6. Bölümü yayınladı, gözler 7. Bölüme çevrilmişken dizinin yayın akışında yer almaması dikkatleri çekti ve konu konunda araştırılmaya yapılmaya başlandı. Peki, bugün Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?

BİR ZAMANLAR KIBRIS BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar15:35 İyilik Hikayeleri

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Organize İşler

22:25 Teşkilat

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni bölümünün 20 Mayıs 2021 Perşembe akşamı yayınlanacağı belirtildi.