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BTK duyurdu, borcu olanlara iyi haber! Resmen başladı, 3 ay süresi var...

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 9:31 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 9:31

Borç ve alacaklarla ilgili yeni dönem başladı. Resmini Gazete'de yayımlanan karar ile BTK, ödenmeyen veya kısmen ödenen alacaklarına karşı adli yargı yoluna başvurmadan önce veya yargılama ya da icra aşaması sonuçlanıncaya kadar karşı tarafın uzlaşma davetlerini kabul edebilecek veya karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilecek.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK)  sözleşmelerden kaynaklanan alacakları, idari para cezaları da dahil olmak üzere  ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen bütün alacaklarına veya borçlarına  ilişkin başvurulabilecek olan uzlaşmanın usul ve esasları belirlendi. Kurumun konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi. Buna göre, BTK, kanun ve düzenlenen sözleşmelerden kaynaklanan  alacaklar, ödenmeyen veya kısmen ödenen alacaklarına karşı adli yargı yoluna  başvurmadan önce veya yargılama ya da icra aşaması sonuçlanıncaya kadar karşı  tarafın uzlaşma davetlerini kabul edebilecek veya karşı tarafı uzlaşmaya davet  edebilecek.
 
BTK, adli yargı konusu borçlarına ilişkin olarak da adli yargı yoluna  başvurulmasından önce veya yargılama ya da icra aşaması sonuçlanıncaya kadar  karşı tarafa uzlaşma davetinde bulunabilecek veya karşı tarafın uzlaşma  davetlerini kabul edebilecek. Uzlaşma, kurum alacak ve borçlarına ilişkin olarak uzlaşma tutanağında  belirtilen anlaşmaları kapsayacak. Uzlaşma konusu ihtilafın tamamı ya da bir  kısmı üzerinde uzlaşma sağlanabilecek. Maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinde, asıl  alacak ve ferilerinden kısmen ya da tamamen vazgeçilebileceği gibi ödemenin  ertelenmesi, taksitlendirme, takas veya mahsuplaşma da yapılabilecek.
 
BTK tahsilat süresi içerisinde ödenmeyen veya kısmen ödenen idari para  cezalarına karşı uzlaşma talebinde bulunulabilecek. Kurumun idari ücret, kurum masraflarına katkı payı, telsiz ücreti ve  ödenmeyen veya kısmen ödenen alacaklarına karşı yapılacak uzlaşma talepleri de bu  kapsamda değerlendirilecek.
 
Adli ve idari uyuşmazlıklara ilişkin başvurular en geç 3 ay içinde  yapılacak
 
 Uzlaşma yolu, kurum ve karşı taraf için başvurulması zorunlu bir husus  olmayacak, ihtilafa ilişkin dava açılmış olması ve/veya icra takibi başlatılmış  olması uzlaşma sürecine engel teşkil etmeyecek. Uzlaşma halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava  açılamayacak. 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna  İlişkin Kanunun 5'inci maddesinin on dördüncü fıkrası yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren bugüne kadar geçen süreye ilişkin BTK alacağı olup da tahsilat süreci  içerisinde ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen adli ve idari  uyuşmazlıklara ilişkin başvurular en geç 3 ay içinde yapılacak ve kurum  tarafından 8 ay içinde tamamlanacak.
 

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