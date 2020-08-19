BTK Akademi 1 Milyon Yazılımcı başvurusu nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne bugüne kadar 658 bin kişi başvurdu. Bu kullanıcılardan 427 bin 296’sı eğitimlerini almaya devam ediyor. 10 yaşından 60 yaşına kadar pek çok kişi 1 Milyon Yazılımcı projesine katıldı. Projeye en çok kadınlar başvururken en çok katılım sağlayan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa oldu. Proje staj, iş başı eğitimleri, yarı ve tam zamanlı istihdam, proje bazlı istihdam gibi alanlara katkı sağlayacak. Peki, 1 Milyon Yazılımcı projesi nedir? 1 Milyon Yazılımcı başvurusu nasıl yapılır? İşte BTK Akademi 1 Milyon Yazılımcı başvurusu şartları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 1 Milyon İstihdam sağlaması hedeflenen 1 Milyon Yazılımcı projesi açıklandığı ilk günden bu yana ilgi görüyor. 1 milyon yazılımcı projesi için başvurular ve eğitim ler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Eğitim Portalı yani BTK Akademi üzerinden gerçekleştiriliyor. 1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne bugüne kadar 658 bin kişi başvurdu. Projenin staj, iş başı eğitimleri, yarı ve tam zamanlı istihdam, proje bazlı istihdam gibi alanlara katkı sağlaması bekleniyor. Peki, 1 Milyon Yazılımcı projesi nedir? 1 Milyon Yazılımcı başvurusu nasıl yapılır? İşte BTK Akademi 1 Milyon Yazılımcı başvurusu şartları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nisan ayında başlattığı ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne (1 Milyon İstihdam Projesi) başvuranların sayısı 658 bini aştı.

Ankara, İzmir, Projeye en çok kadınlar başvururken en çok katılım sağlayan iller ise İstanbul Kocaeli ve Bursa oldu. Proje staj, iş başı eğitimleri, yarı ve tam zamanlı istihdam, proje bazlı istihdam gibi alanlara katkı sağlayacak.

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ NEDİR?

Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında “1 Milyon İstihdam” projesi geliştirildi. Proje, sektörün bilgi teknolojileri personeli ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir çalışma olarak tasarlandı. Proje ile 2023 yılına kadar Bilgi Teknolojileri alanında 1 milyon vatandaşın yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje ile kişilerin öz geçmişlerinin dijital ortamda iş verenlerin erişimine açık olması amaçlanıyor.

1 MİLYON YAZILIMCI UYGULAMASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

1 milyon yazılımcı projesi için başvurular Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Eğitim Portalı BTK Akademi üzerinden alınıyor. 1 Milyon Yazılımcı projesi için 62 eğitim hazırlandı. Yıl sonuna kadar eğitim sayısının 100'e çıkarılması bekleniyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, BTK Akademi platformu 1 Milyon İstihdam sistemi veya e-devlet sistemiyle ile giriş yapıp, sistemde yüklü olan derslere kaydolduktan sonra, eğitimleri takip edebilecek.

BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam Sistemi arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin 1 Milyon İstihdam sistemi içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacak.

Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve tek “eğitim-istihdam” platformu olarak hayata geçirilen 1 Milyon İstihdam Projesi, BTK Akademi online eğitim platformu entegrasyonu ile ücretsiz online eğitim imkanlarını kariyer sahibi olmak isteyen kullanıcılarına sunuldu.