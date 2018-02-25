Brüksel'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik" mitingi düzenlendi.

Etkinlik öncesinde AA muhabirine konuşan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Belçika Başkanı Basir Hamarat, şehitlerin anılacağı mitinge UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker 'in de katılacağını belirterek, "Belçika dışından 50, Belçika içinden ise 40 otobüs gelecek." demişti.

Mitinginin amacının Avrupa'da yaşayan Türklerin desteğini göstermek olduğunu söyleyen Hamarat, "Belçika'nın etrafını terör örgütleri kuşatmış olsaydı nasıl bir tepki verirlerdi? Türkiye'nin etrafını terör örgütleri kuşattı ve yapılan harekatın doğru olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bu mitingi organize ediyoruz." şeklinde konuşmuştu.