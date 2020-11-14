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Britney Spears'ın serveti dudak uçuklatıyor ama haftalık harçlığı...
Britney Spears, babasının 12 yıldır süren vasi rolünü sonlandırmak için mahkemeye başvurmuş, ama davayı kaybetmişti. Peki 38 yaşındaki yıldız nasıl bir hayat yaşıyor?
Dünyaca ünlü popçu Britney Spears, babasının 12 yıldır süren vasi rolünü sonlandırmak için mahkemeye başvurmuş, ama davayı kaybetmişti. Babasının vasisi olmaya devam ettiği sürece bir daha şarkı söylemeyeceğini açıklayan 38 yaşındaki yıldız nasıl bir hayat yaşıyor? Kuralları ihlal ederse ne olur? İşte Britney Spears gerçekleri...