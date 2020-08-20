Britney Spears babasının vasi olmasını istemiyor

ABD'li şarkıcı Britney Spears, ruh sağlığı problemleri nedeniyle kendisine vasi olarak atanan babasının bu görevden alınması için mahkemeye başvurdu.

Bir dönem pop müzik dünyasına damga vuran ünlülerden biri olan Britney Spears, çalkantılı özel hayatıyla uzun süre medyanın gündeminden düşmedi.

Özel hayatında yaşadığı sorunlar ruh sağlığını etkileyen Spears, bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi de görmüştü. 38 yaşındaki Spears’ın başından geçenler nedeniyle 2007 yılında kendisine vasi olarak babası Jamie Spears atandı.

TMZ’nin haberine göre kızının tüm finansal süreçleri ve iş anlaşmalarında söz sahibi olan Jamie Spears, 2019 yılında kendi sağlık sorunları nedeniyle bu görevi bıraktı. Jamie’nin yokluğunda bu göreve geçici olarak Spears’ın menajeri Jodi Montgomery atandı.

Baba Jamie Spears görevine dönmek için harekete geçerken, Britney Spears’tan karşı hamle geldi. Mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, yaklaşık bir yıldır vasiliğini yapan Montgomery’nin kalıcı olmasını istedi.