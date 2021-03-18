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Brezilya, tarihindeki en büyük çöküş tehlikesiyle karşı karşıya

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 1:08 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 1:08

Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Brezilya'nın, 27 eyaletinden 25'indeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını ve tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.


Fiocruz'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının Brezilya'da son  günlerde artış gösterdiği belirtildi.
 
Ülkede 15 eyalette yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının yüzde  90'ı aştığı aktarılarak, Rio de Grande do Sul eyaletinde ise söz konusu oranın  yüzde 100'e ulaştığı kaydedildi.
 
Böylece ülkedeki 27 eyaletten 25'indeki yoğun bakım ünitelerinde  doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığına ve "tarihindeki en büyük sağlık  sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya" olduğuna işaret edildi.
 
Yoğun bakım doluluk oranlarının Rio de Janeiro'da yüzde 79 ve  Roraima'da yüzde 73 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
 
Araştırmayı yürüten uzmanların, salgına karşı, temel olmayan  etkinliklerin durdurulması gibi önlemlerin alınması gerektiği uyarısında  bulunduğu kaydedildi.
 
Kovid-19'un daha bulaşıcı türü "P1"
 
Son bir haftada günlük yaklaşık 2 bin Kovid-19 kaynaklı ölümün ve 68  binden fazla yeni vakanın görüldüğü Brezilya, ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya  çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor  günler yaşıyor.
 
Brezilya'da dün 2 bin 841 kişinin hayatını kaybetmesiyle "ülkede  salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı"  kayda geçmişti.
 
Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede bugüne kadar 280 binden fazla kişinin  ölümüne sebep olan virüs, 11 milyon 600 binden fazla kişide görüldü.
 
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre,  Brezilya, ABD'den sonra salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
 

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