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Brezilya, Rus Covid-19 aşısına onay vermedi

İHA |  17 Ocak 2021 Pazar - 16:11 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 16:11

Brezilya Sağlık Bakanlığı, faz 3 denemeleri yeterli güvence sağlamadığı gerekçesiyle Rus Sputnik V aşısına acil kullanım onayı vermedi.


Brezilya, Rusya tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı üretilen Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermedi. Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Düzenleme Kurumu Anvisa 3. klinik denemelerin yeterli güvence sağlamaması ve üretimle ilgili sorunlar nedeniyle aşıya onay vermedi.
 
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada ise. Anvisa’nın kısa süre içinde sağlanacak ek bilgiler talep ettiği, düzenleyici kurumlardan gelen bu tür taleplerin standart prosedür olduğu ve bunun tescil teklifinin reddedildiği anlamına gelmediği ifade edildi.
 
Rus hükümeti, Sputnik V’nin ülkede kullanımına onay vermişti. RDIF tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V'in Sırbistan, Belarus, Arjantin, Bolivya, Cezayir, Venezuela, Paraguay ve Filistin tarafından onaylandığı belirtildi.

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Brezilya Rus Sputnik V aşısı aşıya onay verilmedi
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