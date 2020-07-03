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Brezilya Devlet Başkanı kapalı mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 21:04 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 21:12

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasayı, kapalı mekanları hariç tutarak onayladı.


Brezilya basınında çıkan habere göre, Kovid-19'u küçümseyen  tavırlarıyla bilinen Bolsonaro, ülke çapında topu ulaşım ve kamusal alanlarda  maske kullanılmasını zorunlu hale getiren yasayı kısmen onayladı.
 
Bolsonaro, tasarıda yer alan eğitim merkezleri, ticari işletmeler,  fabrikalar ve dini mekanlar gibi insanların bir arada bulunduğu yerlere ilişkin  bölümleri veto etti.
 
Başkan Bolsonaro, kapalı alanlarda maske kullanılmasını onaylamamasına  gerekçe olarak, "haneye tecavüze sebebiyet vermeyi" gösterdi.
 
Ayrıca Bolsonaro, yasanın, "devletin, halkın geliri düşük kesimine ve  şirketlerin çalışanlarına ücretsiz maske temin etmesini" içeren kısmını da  onaylamadı.
 
Yeni yasaya göre, gerekli görülen alanlarda maske kullanmayan  kişilere, yerel yönetimlerin belirleyeceği miktarda para cezası uygulanacak.
 
Federal devlet sistemiyle yönetilen Brezilya'da birçok eyalet, halka  açık alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmiş ancak ülke çapında  uygulanan bir yasa çıkarılmamıştı.
 
Birçok kez Kovid-19'u küçümseyen Bolsonaro, ülkesinde salgının baş  göstermesinden bu yana, maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği  gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.
 
Başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro,  salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş, salgın  nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez  değiştirilmişti.
 
Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olup nüfusu 211 milyonu aşan  Brezilya'da, Kovid-19 salgınında 61 bin 884 kişi öldü, vaka sayısı ise 1 milyon  496 bin 858 olarak kayda geçti.
 
VAKA SAYISI 1 MİLYON 496 BİN 858
Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olup nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya'da, Kovid-19 salgınında 61 bin 884 kişi öldü, vaka sayısı ise 1 milyon 496 bin 858 olarak kayda geçti.
 

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