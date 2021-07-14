Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor.

Hükümetin salgın döneminde ihmalinin bulunup bulunmadığını araştırmak üzere 27 Nisan 2021'de Senato'da Parlamento Araştırma Komisyonu (CPI) kurulmuştu

Brezilya'da iktidar partisinden senatör Luis Miranda ile bir dönem sağlık bakanlığında ithalattan sorumlu birimin yetkilisi ve kardeşi Ricardo Miranda, 23 Haziran'da, Covaxin aşısı alımına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili iddiaları 20 Mart'ta Bolsonaro'ya bildirdiğini CPI'de duyurmuştu.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Covaxin aşısı satın alımı için ödeme yapılmadığını ve yapılan anlaşmanın askıya alındığını açıklamıştı.

Bolsonaro'nun yolsuzluk iddialarının kendisine bildirilmesinin ardından yasal süreci başlatma hususunda ihmali olup olmadığını araştırmak üzere devlet başkanı hakkında soruşturma açılmıştı.

CPI, Bolsonaro hükümetinin salgın yönetimi hakkında rapor hazırlamak için ilk etapta 90 gün süreye sahip. Komisyonun hazırlayacağı ve mahkemelerde kullanılabilecek rapor, Bolsonaro'ya karşı adli sürecin başlatılmasına olanak sağlayabilir.