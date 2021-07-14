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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hastaneye kaldırıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 15:03 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 15:07

Son dakika haberi... Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun şiddetli karın ağrısı şikayeti ile Silahlı Kuvvetler Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.


CNN Brasil sıcak gelişmeyi ekranlarından son dakika gelişmesi olarak böyle duyurdu. 
 
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor. 
 
Hükümetin salgın döneminde ihmalinin bulunup bulunmadığını araştırmak üzere 27 Nisan 2021'de Senato'da Parlamento Araştırma Komisyonu (CPI) kurulmuştu 
 
Brezilya'da iktidar partisinden senatör Luis Miranda ile bir dönem sağlık bakanlığında ithalattan sorumlu birimin yetkilisi ve kardeşi Ricardo Miranda, 23 Haziran'da, Covaxin aşısı alımına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili iddiaları 20 Mart'ta Bolsonaro'ya bildirdiğini CPI'de duyurmuştu. 
 
Bunun üzerine, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Covaxin aşısı satın alımı için ödeme yapılmadığını ve yapılan anlaşmanın askıya alındığını açıklamıştı. 
 
Bolsonaro'nun yolsuzluk iddialarının kendisine bildirilmesinin ardından yasal süreci başlatma hususunda ihmali olup olmadığını araştırmak üzere devlet başkanı hakkında soruşturma açılmıştı. 
 
CPI, Bolsonaro hükümetinin salgın yönetimi hakkında rapor hazırlamak için ilk etapta 90 gün süreye sahip. Komisyonun hazırlayacağı ve mahkemelerde kullanılabilecek rapor, Bolsonaro'ya karşı adli sürecin başlatılmasına olanak sağlayabilir. 
 
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 500 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar yaklaşık 20 milyon kişide görüldü. 

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