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Brezilya devlet başkanı corona virüse yakalandı

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 18:30 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 18:44

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tespit edildi.


Brezilya basınında çıkan habere göre, Bolsonaro, birkaç gündür yüksek  ateş ve yorgunluk gibi belirtiler göstermesinin ardından dün yaptırdığı Kovid-19  testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 
Bolsonaro, sağlığının iyi olduğunu belirtti ve virüsün başkalarına  yayılmaması için gerekli önlemleri aldığını söyledi.
 
Birkaç gündür yüksek ateş ve yorgunluk gibi semptomlar gösteren 65  yaşındaki Devlet Başkanı, dün akşam saatlerinde akciğerlerini kontrol ettirmiş ve  iyi olduğunu açıklamıştı.
 
Ülkenin aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u küçümsemesi  ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti.
 
Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve  ekonomik tedirginliklerle ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini  eleştirmişti.
 
 Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu  Brezilya'da, bugüne kadar 65 bin 487 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19, 1  milyon 623 bin 284 kişide görüldü.
 

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