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Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' Türkiye'ye dönüyor! Sürpriz kararın ardındaki 3 ihtimal...
Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırıp Mart 2018’de yurtdışına kaçan Mehmet Aydın, dün Türkiye saatiyle saat 03.00’te Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim oldu. Tosuncuk Mehmet Aydın’ın, Türkiye’ye getirileceği ve sorgulanıp tutuklanacağı belirtildi.