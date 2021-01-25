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Brezilya'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı...

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 20:57 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 20:57

Brezilya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.


Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Para  eyaletinden güneyindeki Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü, Guaratuba  bölgesinde yoldan çıktı.
 
 Polis, 2 sürücü ve 54 yolcunun bulunduğu  otobüsün devrildiğini  belirterek, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'sinin durumu ağır 33  kişinin yaralandığını ifade etti.
 
İtfaiye Şefi Icaro Grenert de kazanın nedenini araştırdıklarını  söyledi.
 
Çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibinin görev aldığı  kurtarma çalışmalarında yaralılar Garuva'ya sevk edildi.
 
  
 

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