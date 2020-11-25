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Brezilya'da feci kaza! 32 kişi hayatını kaybetti

DHA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 17:54 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 17:54

Brezilya’nın güneydoğusunda bir yolcu otobüsünün TIR ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


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Brezilya otobüs TIR
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