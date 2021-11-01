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Brezilya'da facia! 28 itfaiyecinin eğitim aldığı mağara çöktü...

BUENOS AIRES (AA)  |  01 Kasım 2021 Pazartesi - 7:57 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 7:57

Brezilya'da sivil itfaiyecilerin eğitim yaptığı mağaranın çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.


Ülke basınında çıkan habere göre, Sao Paulo eyaletinin Altinopolis  kentinde 28 sivil itfaiyecinin eğitim aldığı mağaranın çökmesi nedeniyle göçük  altında kalan 10 kişiden 9'u hayatını kaybetti.
 
Yaralı kurtarılan bir kişi hastaneye kaldırıldı, hafif yaralanan 6  kişi taburcu edildi.
 
Mağaradaki çökme pazar gününün ilk saatlerinde, 28 sivil itfaiyecinin  eğitim amacıyla geceyi geçirmek için mağarada bulunduğu sırada meydana geldi.
 
Cumartesi öğleden sonra bölgede yoğunlaşan sağanak 20 araç ve 75  kişinin katıldığı kurtarma çalışmalarını yeni bir çökme riski nedeniyle  yavaşlatmıştı.
 

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