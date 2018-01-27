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Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 21:00 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 23:17

Brezilya'da bir eğlence kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.


BBC'nin haberine göre, Fortaleza kentinde bir eğlence kulübüne sabah  erken saatlerde silahlı kişilerce açılan ateş sonucu 14 kişi öldü.
 
Ölenler arasında 2 çocuğun da olduğunun kaydedildiği haberde,  aralarında 12 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu birçok yaralının hastaneye  kaldırıldığı belirtildi.
 
Yerel medyada çıkan haberlerde, saldırganların uyuşturucu ticaretiyle  uğraşan bir suç çetesinden olabileceği bildirildi.
 
Globo televizyonuna göre, Ceara eyaleti güvenlik sekreteri Andre  Costa, basına yaptığı açıklamada, Forro do Gago kulübünde meydana gelen saldırıda  ölenlerin sayısını doğruladı.
 

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