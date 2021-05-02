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Brezilya'da aşılama 80 yaş üstündeki ölümleri azalttı

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 7:36 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 7:36

Brezilya'da ocak ayında uygulanmaya başlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları, ülkedeki virüsün daha hızlı yayılan türü P1'e rağmen, 80 yaş üstü kişilerde ölümlerin azalmasında etkinlik gösterdi.


Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde  yayımlanan çalışmaya göre, Brezilya'da bu yılın başında sağlık çalışanları ve  yüksek risk grubundaki yaşlılara uygulanmaya başlanan CoronaVac ve AstraZeneca  aşıları, Kovid-19 nedeniyle 80 yaş ve üzerindeki kişilerde görülen ölüm oranını  azalttı.
 
Ülkede uygulanan Kovid-19 aşılarının yüzde 77,3'ünü CoronaVac, yüzde  15,9'unu da AstraZeneca oluşturdu.
 
Şubat ayının ortasına kadar 80 yaşının üzerindeki kişilerden yüzde  49,1'ine, mart ayından sonra ise yüzde 90'dan fazlasına en az bir doz Kovid-19  aşısı uygulandı.
 
Ocak ve şubat aylarında meydana gelen 80 yaş ve üzeri ölümler yüzde 25  düzeyindeyken, nisan ayının ilk iki haftasında oran 13,1 azalma gösterdi.
 
Bu yılın başlangıcından şubat ayının ortasına kadar 80 yaş ve  üzerindeki grupta virüs kaynaklı ölümler, 0-79 yaş aralığına oranla 13 kat  fazlayken, nisan ayının ilk iki haftasında yaklaşık 7 kat geriledi.
 
ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı  Brezilya, ocak ayında ülkenin Amazonas eyaletine bağlı Manaos kentinde ortaya  çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türü P1'in yayılması nedeniyle  zor günler geçiriyor.
 
Ülkede 406 bin 437 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar  14,7 milyon kişide görüldü.
 

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Brezilya korona aşı
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