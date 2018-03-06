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Brezilya'da 273 kişi öldü

AA |  06 Mart 2018 Salı - 12:29 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 12:34

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde son 7 ayda 723 sarı humma vakasının doğrulandığını ve 273 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.


Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde son 7 ayda  723 sarı humma vakasının doğrulandığını ve 273 kişinin yaşamını yitirdiğini  bildirdi. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı humma  vakalarının bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığı, 576 olan vaka sayısının 723’e,  184 olan ölü sayısının ise 273’e yükseldiği belirtildi.
 
Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti 314 vaka ve 103 ölümle son 7 ayda  salgından en çok etkilenen eyalet oldu.
 
Rio de Janeiro’da 2018’de 51 ölüm
 
Rio de Janeiro Eyalet Sağlık Sekreterliği, 2018 yılında eyalet  genelinde 51 kişinin sarı humma nedeniyle yaşamını yitirdiğini, toplam vaka  sayısının 112’ye ulaştığını açıkladı.
 
Aşı kampanyası
 
Brezilya Sağlık Bakanlığı, salgının yayılmasını engellemek için Sao  Paulo, Rio de Janeiro ve Bahia eyaletlerinde aşılama kampanyaları başlattı.
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, üç eyalete mart  başına kadar 20 milyon doz aşı gönderildiği, kampanya bitene kadar yaklaşık 16  milyon doz aşı daha gönderileceği bilgisi paylaşıldı.
 
Bakanlık, yaklaşık 76 milyon kişinin yaşadığı üç eyalette, aşı  kampanyalarındaki hedef kitlenin yüzde 23,2’si olan 5,5 milyon kişinin  aşılandığını açıkladı.
 
  
 
 
 

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