Brezilya'da 273 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde son 7 ayda 723 sarı humma vakasının doğrulandığını ve 273 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı humma vakalarının bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığı, 576 olan vaka sayısının 723’e, 184 olan ölü sayısının ise 273’e yükseldiği belirtildi.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti 314 vaka ve 103 ölümle son 7 ayda salgından en çok etkilenen eyalet oldu.

Rio de Janeiro’da 2018’de 51 ölüm

Rio de Janeiro Eyalet Sağlık Sekreterliği, 2018 yılında eyalet genelinde 51 kişinin sarı humma nedeniyle yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının 112’ye ulaştığını açıkladı.

Aşı kampanyası

Brezilya Sağlık Bakanlığı , salgının yayılmasını engellemek için Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Bahia eyaletlerinde aşılama kampanyaları başlattı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki açıklamada, üç eyalete mart başına kadar 20 milyon doz aşı gönderildiği, kampanya bitene kadar yaklaşık 16 milyon doz aşı daha gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, yaklaşık 76 milyon kişinin yaşadığı üç eyalette, aşı kampanyalarındaki hedef kitlenin yüzde 23,2’si olan 5,5 milyon kişinin aşılandığını açıkladı.