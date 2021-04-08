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Brezilya'da 1 günde 3 bin 800'den fazla kişi öldü

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 0:26 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 0:26

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 829 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 829 kişinin hayatını  kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın  tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.
 
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı.
 
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin  ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
 
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de  ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı  türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
 

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Brezilya koronavirüs Kovid-19
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