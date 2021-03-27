27 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.382 -0.88 EURO 9,5320 1.89
USD 8,0970 1.99 ALTIN 450,550 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Brezilya'da 1 günde 3 bin 500'den fazla kişi öldü

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 0:48 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 0:48

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 24 saatte 3 bin 650 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölü  sayısı 307 bin 112'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana  Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda  geçti.
 
Ülkede son 24 saatte 84 bin 245 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka  sayısı 12 milyon 404 bin 414'e, iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 824 bin 95'e  çıktı.
 
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin  ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
 
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de  ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı  türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
 
Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı yaklaşık 2 bin 300,  vaka sayısı da 77 binin üzerinde seyrediyor.
 

ETİKETLER

Brezilya koronavirüs Kovid-19
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.