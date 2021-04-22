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Brezilya'da 1 günde 3 bin 400'den fazla kişi öldü

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 1:12 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 1:12

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 472 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 79 bin 719 yeni  vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 14 milyon 122 bin 795'e çıktı.
 
Bir günde 3 bin 472 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı  ülkedeki ölü sayısı 381 bin 475'e yükseldi.
 
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 646 bin 132 olarak açıklandı.
 
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin  ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda  bulunuyor.
 
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de  ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in  yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
 

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Brezilya koronavirüs Kovid-19
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