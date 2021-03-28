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Brezilya'da 1 günde 3 bin 400'den fazla kişi öldü

AA |  28 Mart 2021 Pazar - 1:17 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 1:17

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 438 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki toplam ölü sayısı 310 bin  550'ye çıktı ve ülkede 3 binden fazla ölümün görüldüğü üst üste ikinci gün kayda  geçti.
 
Son 24 saatte 85 bin 948 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka  sayısı 12 milyon 490 bin 362'ye, iyileşenlerin sayısı da 10 milyon 879 bin 627'ye  yükseldi.
 
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin  ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
 
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de  ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı  türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
 
Ülkede son bir haftadır günlük ortalama ölü sayısı yaklaşık 2 bin 400,  vaka sayısı da 76 binin üzerinde seyrediyor.
 

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Brezilya koronavirüs Kovid-19
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