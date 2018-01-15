Brent petrolün varili 70 dolar sınırında

Cuma günü 69,10 dolar dan güne başlayan ve en yüksek 69,90 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,79 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,17'lik artışla 69,92 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı verilere göre, 8-12 Ocak haftasında ABD 'de 10 petrol sondaj kulesi daha hizmete alındı. Böylece ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 752 oldu.

Uzmanlar, ABD'nin haftalık ham petrol stok ve üretiminde düşüş görüldüğüne ve bu durumun petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi desteklediğine işaret ediyor.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya 'nın üretim kesintisi anlaşmasına bağlı kalmalarının orta vadede petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak fiyatların yükselmesinde önemli rol oynayacağı öngörülüyor. Ayrıca Irak 'ın da petrol kesintisi kararını destekleyeceğini açıklamasının fiyatların yükselişini desteklediği kaydediliyor.

Petrol piyasalarında hafta boyunca OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansının yayımlayacağı aylık petrol raporları takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 69,97 ile 70,11 dolar aralığının direnç, 69,69 ile 69,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.