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Brent petrolün varili 70 dolar sınırında

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 9:36 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 9:36

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 69,92 dolardan işlem görüyor.


Cuma günü 69,10 dolardan güne başlayan ve en yüksek 69,90 doları gören  Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,79 dolardan açıldı. Brent petrolün  varili, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,17'lik artışla 69,92 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,47 dolardan  alıcı buldu.
 
Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı  verilere göre, 8-12 Ocak haftasında ABD'de 10 petrol sondaj kulesi daha hizmete  alındı. Böylece ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 752 oldu.
 
Uzmanlar, ABD'nin haftalık ham petrol stok ve üretiminde düşüş  görüldüğüne ve bu durumun petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeyi  desteklediğine işaret ediyor.
 
Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın  üretim kesintisi anlaşmasına bağlı kalmalarının orta vadede petrol piyasasında  arz fazlasını azaltarak fiyatların yükselmesinde önemli rol oynayacağı  öngörülüyor. Ayrıca Irak'ın da petrol kesintisi kararını destekleyeceğini  açıklamasının fiyatların yükselişini desteklediği kaydediliyor.
 
Petrol piyasalarında hafta boyunca OPEC ve Uluslararası Enerji  Ajansının yayımlayacağı aylık petrol raporları takip edilecek.
 
Brent petrolde teknik olarak 69,97 ile 70,11 dolar aralığının direnç,  69,69 ile 69,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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