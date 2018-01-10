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Brent petrolün varili 69 doları aştı

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 7:32 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 7:32

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 69 doların üzerine çıktı.


Londra Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artış göstererek  yerel saatle 17.15'te (TSİ 01.15) 69,28 dolara kadar tırmandı ve 6 Mayıs 2015'ten  beri en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde  2,8 değer kazanarak yerel saatle 16.45'te (TSİ 00.45) 63,47 dolara kadar yükseldi  ve 9 Aralık 2014'ten beri en yüksek seviyesini gördü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın üretim kesintisi  anlaşmasının bu yılın sonuna kadar uzatılmasına işaret eden uzmanlar, bunun  küresel petrol piyasasında arz fazlasını azaltarak petrol fiyatlarının  yükselmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Öte yandan uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin yükselmeye devam  etmesi durumunda fiyatlarda tekrar düşüş olabileceği uyarısında bulundu.

Piyasalar yarın açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve  üretimindeki değişime odaklandı.

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