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Brent petrolün varili 69,95 dolar

16 Ocak 2018 Salı - 9:51 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 9:51

Brent petrolün varil fiyatı, yarın ABD'de açıklanacak petrol üretimi ve ham petrol stok verileri öncesi 69,95 dolardan işlem görüyor.


Dün 69,79 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,34 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 70 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat  09.14 itibarıyla yüzde 0,07'lik kısmi bir azalışla 69,95 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,49 dolardan  alıcı buldu.
 
Geçen hafta petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un  yayımladığı verilere göre, 8-12 Ocak haftasında ABD'de 10 petrol sondaj kulesi  daha hizmete alındı. Böylece ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 752 oldu.
 
Uzmanlar, ABD'nin haftalık ham petrol stok ve üretiminde düşüş  görüldüğünü ve bu durumun fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeyi açıkladığına  işaret ediyor. Ayrıca, artan petrol talebi ve süregelen üretim kesintilerini  içeren bir dizi etkenin ham petrol fiyatlarının yükselmesini desteklediği  vurgulanıyor.
 
Uzmanlar ayrıca, fiyatların yükselmesinin ABD'li kaya gazı  üreticilerinin güçlü bir şekilde üretime geçmesini özendireceğine ve bunun  fiyatlar üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceğine dikkati çekiyor.
 
 ABD Enerji Bakanlığı ise Amerikan petrol üretiminin bu yıl rekor  seviyelere çıkarak, 2019'da günde 11 milyon varille yüzde 20'lik artışın  yakalanacağını tahmin ediyor.
 
Bu arada, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin "bazı OPEC  ülkelerinin petrol fiyatlarının 60 dolardan fazla olmasını istemediğine" işaret  etmesi de fiyatların seyri konusunda yeni bir tartışmayı gündeme getiriyor.
 
Petrol piyasalarında yarın açıklanacak ABD petrol üretimi ve ham  petrol stok verileriyle OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansının bu hafta  yayımlanacak aylık petrol raporları bekleniyor.
 
Brent petrolde teknik olarak 70,05 ile 70,14 dolar aralığının direnç,  69,87 ile 69,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  belirtiliyor.

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