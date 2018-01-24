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Brent petrolün varili 69,88 dolar

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 9:49 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 9:50

Brent petrolün varili, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin açıklanmasının ardından 69,88 dolardan işlem görüyor.


Dün 69,21 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,21 doları gören Brent  petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,95 dolardan açıldı. Brent petrolün varili,  saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,10'luk bir azalışla 69,88 dolardan işlem görmeye  başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,54 dolardan  alıcı buldu.
 
API'nin dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin petrol stokları 4,8  milyon varil artışla toplam 416,2 milyon varile yükseldi.
 
Uzmanlar, Uluslararası Para Fonunun, 2018 ve 2019'a yönelik küresel  büyüme beklentilerini yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseltmesinin petrol  fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti.
 
Petrol piyasalarında bugün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin  açıklayacağı haftalık petrol stok verileri takip edilecek.
 
Brent petrolde teknik olarak 69,89 ile 69,95 dolar aralığının direnç,  69,77 ile 69,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği  kaydediliyor.

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